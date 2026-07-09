$44.480.0350.690.19
ukenru
20:59 • 1372 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
15:40 • 12708 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 34982 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
9 июля, 14:05 • 22580 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
9 июля, 13:00 • 24683 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
9 июля, 11:51 • 25719 просмотра
В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратураPhoto
9 июля, 10:55 • 24139 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
9 июля, 08:52 • 26462 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
9 июля, 08:35 • 29965 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
9 июля, 06:58 • 29860 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
72%
745мм
Популярные новости
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto9 июля, 12:57 • 29026 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 22736 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 18944 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 17713 просмотра
Приобрели устаревшие гранатометы для Сил обороны с ущербом более 300 млн - в офисе "Агентства оборонных закупок" провели обыскиPhoto9 июля, 15:36 • 10343 просмотра
публикации
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 17754 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 34988 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 18990 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 22786 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto9 июля, 12:57 • 29075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Херсонская область
Канада
Европа
Анкара
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 62628 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 133221 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 124203 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 118552 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 158153 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Каролем Навроцким безопасность, экономику и исторические вопросы. Зеленский подчеркнул необходимость сохранить дружеские отношения между странами.

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким обсуждались, в частности, исторические вопросы. Об этом информирует УНН.

Детали

Глава государства, в частности, подчеркнул необходимость сохранения конструктивного диалога между государствами-партнерами.

Безусловно, это безопасность, и мы понимаем, что здесь у нас один враг - это россия. Далее - экономика. Мы в Гданьске провели, на мой взгляд, успешную конференцию по восстановлению и отстройке Украины. Польский бизнес заинтересован. Мы открыты к нашим польским партнерам

- сказал Зеленский.

По его словам, также обсуждали исторические вопросы.

"На мой взгляд, нужно, чтобы мы были конструктивны и деликатны, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей", – сказал Президент.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита НАТО не смогли решить вопрос истории.

Ранее Зеленский сообщил, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО. По его словам, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.

Почти половина поляков поддерживают позицию президента Навроцкого в конфликте с Украиной - опрос04.07.26, 00:32 • 12857 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира