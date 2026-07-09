Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким обсуждались, в частности, исторические вопросы. Об этом информирует УНН.

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Глава государства, в частности, подчеркнул необходимость сохранения конструктивного диалога между государствами-партнерами.

Безусловно, это безопасность, и мы понимаем, что здесь у нас один враг - это россия. Далее - экономика. Мы в Гданьске провели, на мой взгляд, успешную конференцию по восстановлению и отстройке Украины. Польский бизнес заинтересован. Мы открыты к нашим польским партнерам - сказал Зеленский.

По его словам, также обсуждали исторические вопросы.

"На мой взгляд, нужно, чтобы мы были конструктивны и деликатны, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей", – сказал Президент.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита НАТО не смогли решить вопрос истории.

Ранее Зеленский сообщил, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО. По его словам, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.

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