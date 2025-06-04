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"Должна быть солидарность мира, чтобы рф ответила": Зеленский поделился видео в память о погибших из-за войны детях

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул, что мир должен помнить о каждом ребенке, убитом россией. По данным МВД, в результате агрессии рф погиб 631 ребенок.

"Должна быть солидарность мира, чтобы рф ответила": Зеленский поделился видео в память о погибших из-за войны детях

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео в память о детях, которых убила рф своей войной, и указал, что в память о каждом убитом ребенке должна быть реальная солидарность мира – в Европе, в Америке, в других частях мира, - чтобы россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине украденный мир, пишет УНН.

Детали

"Этих детей убила россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже на протяжении лет, - указал Президент в подписи к обнародованному видео. - Именно 4 июня мы чтим память всех таких детей".

"Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще придется установить, сколько убитых россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", - продолжал Глава государства.

Президент подчеркнул: "Мир не должен забывать и прощать россии эту страшную боль и такую агрессию - абсолютно неспровоцированную и преступную российскую войну против Украины".

В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира – всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира – ради того, чтобы россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня - день памяти детей, ставших жертвами российского террора, указали в МВД и привели данные: в результате российских военных преступлений с начала полномасштабного вторжения погиб 631 ребенок, еще 1971 - получил ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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