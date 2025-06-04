"Має бути солідарність світу, щоб рф відповіла": Зеленський поділився відео у пам'ять про загиблих через війну дітей
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив, що світ має пам'ятати про кожну дитину, вбиту росією. За даними МВС, внаслідок агресії рф загинула 631 дитина.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео у пам'ять про дітей, яких убила рф своєю війною, і вказав, що у памʼять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу - у Європі, в Америці, в інших частинах світу, - щоб росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні украдений мир, пише УНН.
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"Цих дітей убила росія своєю війною. Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років, - вказав Президент у підписі до оприлюдненого відео. - Саме 4 червня ми вшановуємо пам’ять усіх таких дітей".
"Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", - вів далі Глава держави.
Президент підкреслив: "Світ не повинен забувати й пробачати росії цей страшний біль і таку агресію - абсолютно неспровоковану та злочинну російську війну проти України".
У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир
Доповнення
Сьогодні - день пам’яті дітей, які стали жертвами російського терору, вказали у МВС і навели дані: унаслідок російських воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення загинула 631 дитина, ще 1971 - отримала поранення.