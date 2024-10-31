Доллар остановился, евро продолжает дешеветь: аналитики КИТ Group рассказали, что дальше будет с курсом
Киев • УНН
Повышение налоговой нагрузки на банковские вклады и бизнес может стать мощным драйвером для дестабилизации курса гривны вследствие роста спроса на валютном рынке.
Это прогнозируют аналитики одного из наиболее крупных украинских операторов рынка обмена валют КИТ Group, пишет УНН.
"Изменения повысят налоговую нагрузку на сбережения и еще больше снизят и без того не очень привлекательную доходность банковских вкладов. Украинцы вынуждены будут искать альтернативные способы сбережения денег с минимальными налоговыми обязательствами, что может стать драйвером перевода сбережений с банковских депозитов в наличную валюту либо даже в криптоактивы", - прокомментировали эксперты.
Повышение ставок налогообложения для бизнеса также может вызвать всплеск спроса на валюту, в частности из-за увеличения наличных операций вследствие прогнозируемой частичной тенизации бизнеса и/или отдельных бизнес-операций.
"Оба фактора могут оказать значительное влияние на увеличение спроса на валюту и масштабы ее теневого обращения, что может внести разбалансировку в валютный рынок. Впрочем, эти факторы не проявятся одномоментно из-за значительной инерции в сфере депозитов и бизнеса, которые демонстрируют статистически значимые эффекты с интервалом в несколько месяцев", - подчеркнули аналитики КИТ Group.
Хотя, по их утверждению, сейчас курс гривни стабилизировался и даже несколько укрепляется по отношению к наиболее популярным валютам, таким как доллар США и евро. Курс доллара в течение октября оставался относительно стабильным с незначительными колебаниями на уровне 41,11-41,5 грн/$. Пока нет весомых факторов, которые могут изменить данную ситуацию в краткосрочной перспективе. До конца года сохраняется прогноз курса около 42 грн/$. Курс евро также снижается до 45,05-45,63 грн/€ после достижения пика 45,63-46,22 грн/€. Спреды между курсами покупки и продажи валют сохраняют относительную стабильность, что, по мнению аналитиков КИТ Group, свидетельствует о достижении рыночного равновесия между официальным и реальным обменным курсом, который фиксируется у операторов рынка.
По прогнозу КИТ Group, доллар в краткосрочной перспективе сохранит относительно стабильные позиции, тогда как от евро аналитики ожидают "продолжения нисходящего курсового тренда в перспективе по меньшей мере до месяца с возможными незначительными колебаниями, что зависит преимущественно от внешних факторов. Украинский валютный рынок не имеет влиятельных драйверов для изменения нисходящего тренда евро".
Одним из весомых факторов обеспечения дальнейшей долгосрочной поддержки экономической и валютной стабильности в Украине будет согласованная странами G7 программа финансирования на 50 млрд долларов. "Это решение пополняет перечень стабилизирующих факторов, численность которых пока превышает численность факторов риска для курсовой стабильности", - отметили в КИТ Group.