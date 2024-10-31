Доллар остановился, евро продолжает дешеветь: аналитики КИТ Group рассказали, что дальше будет с курсом

Это прогнозируют аналитики одного из наиболее крупных украинских операторов рынка обмена валют КИТ Group, пишет УНН.

"Изменения повысят налоговую нагрузку на сбережения и еще больше снизят и без того не очень привлекательную доходность банковских вкладов. Украинцы вынуждены будут искать альтернативные способы сбережения денег с минимальными налоговыми обязательствами, что может стать драйвером перевода сбережений с банковских депозитов в наличную валюту либо даже в криптоактивы", - прокомментировали эксперты.

Повышение ставок налогообложения для бизнеса также может вызвать всплеск спроса на валюту, в частности из-за увеличения наличных операций вследствие прогнозируемой частичной тенизации бизнеса и/или отдельных бизнес-операций.

"Оба фактора могут оказать значительное влияние на увеличение спроса на валюту и масштабы ее теневого обращения, что может внести разбалансировку в валютный рынок. Впрочем, эти факторы не проявятся одномоментно из-за значительной инерции в сфере депозитов и бизнеса, которые демонстрируют статистически значимые эффекты с интервалом в несколько месяцев", - подчеркнули аналитики КИТ Group.

Хотя, по их утверждению, сейчас курс гривни стабилизировался и даже несколько укрепляется по отношению к наиболее популярным валютам, таким как доллар США и евро. Курс доллара в течение октября оставался относительно стабильным с незначительными колебаниями на уровне 41,11-41,5 грн/$. Пока нет весомых факторов, которые могут изменить данную ситуацию в краткосрочной перспективе. До конца года сохраняется прогноз курса около 42 грн/$. Курс евро также снижается до 45,05-45,63 грн/€ после достижения пика 45,63-46,22 грн/€. Спреды между курсами покупки и продажи валют сохраняют относительную стабильность, что, по мнению аналитиков КИТ Group, свидетельствует о достижении рыночного равновесия между официальным и реальным обменным курсом, который фиксируется у операторов рынка.

По прогнозу КИТ Group, доллар в краткосрочной перспективе сохранит относительно стабильные позиции, тогда как от евро аналитики ожидают "продолжения нисходящего курсового тренда в перспективе по меньшей мере до месяца с возможными незначительными колебаниями, что зависит преимущественно от внешних факторов. Украинский валютный рынок не имеет влиятельных драйверов для изменения нисходящего тренда евро".

Одним из весомых факторов обеспечения дальнейшей долгосрочной поддержки экономической и валютной стабильности в Украине будет согласованная странами G7 программа финансирования на 50 млрд долларов. "Это решение пополняет перечень стабилизирующих факторов, численность которых пока превышает численность факторов риска для курсовой стабильности", - отметили в КИТ Group.