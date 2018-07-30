Доллар по 30 грн для наполнения бюджета: эксперты сделали прогноз на осень

Как отметил Виктор Скаршевский, изменение методики расчета курса гривны к доллару ничего глобального для обменного курса и его динамики не даст.

“Будет даже более объективное отражение курса, чем было ранее. Разница между предыдущей и новой методикой даже при сильных колебаниях курса будет составлять 1-5 копеек, кроме того, не так сильно будет меняться официальных курс”, — пояснил он.

При этом, по словам специалиста, с конца августа — начала сентября начнется сезонность, когда спрос на валюту превышает ее предложение.

“Отопительный сезон — необходимость импортировать больше природного газа, сбор урожая — импорт дизтоплива, бензина, по которым доля импорта составляет 70-90%”, — уточнил Скаршевский.

Однако, самым главным фактором, экономист называет внешнеэкономическую конъюнктуру — ситуацию на сырьевых рынках.

“Если торговые войны, которые проводит президент США, будут продолжаться, то это в результате непредсказуемости, может привести к снижению мировых цен на основные экспортные товары Украины: металл, руду и, возможно, зерно. В этом случае курс доллара малопредсказуемый. Если это происходит курс может меняться не на 5-10%, а в разы за определенное время. Ведь внешнеэкономическая конъюнктура ухудшается на года”, — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что внешнеэкономическая конъюнктура позволила последних 2-2,5 года удерживать курс в среднем на уровне 25-27 грн/доллар.

“В Госбюджете заложен курс 31,10 грн на конец года. На этом курсе были рассчитаны доходы бюджета. При этом основные статьи, по которым не выполняется доходная часть бюджета — это таможня, НДС на импорт и ввозная пошлина. Потому что, в среднем по году курс рассчитан и заложен в бюджете 29,30 грн/доллар, а по факту он — 26,30 грн/доллар (-3 грн). Поэтому когда с августа-сентября начнется сезонная девальвация, правительство и, возможно, НБУ особенно ей сопротивляться не будут, поскольку это поможет выполнять доходы бюджета. А доходы бюджета от курса доллара зависят на 40%”, — подчеркнул Скаршевский.

Экономист отметил, что размер амплитуды девальвационного витка, который ожидается в сентябре, будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры. Однако целевой курс — это до 30 грн, как заложено в бюджете, чтобы его выполнить.

Экономический эксперт Евгений Олейников также утверждает, что новая методика расчета курса гривны повлияет только на те данные, которые НБУ публикует индикативно. На курс в обменниках и на реальный рыночный курс она не повлияет.

“У нас курс сейчас достаточно цикличен. Осенью он растет, достигая пика в январе, затем постепенно снижается и к лету выходит на минимум”, — уточнил он.

Однако, по словам Олейникова, в этом году к цикличности добавляется еще один весомый фактор — впервые за два-три года произошло значительное снижение резервов НБУ, почти на на 0,5 млрд долларов.

“Связано это с тем, что в этом году начались довольно существенные выплаты по внешнему долгу. А помощи от МВФ пока так и нет. Если мы не договоримся с Фондом и сокращение резервов станет заметным (в этом году у нас выплаты порядка 5-7 млрд долларов), а поддержки от МВФ не будет, то сам факт того, что резервы снижаются, спровоцирует панические настроения у тех, кому нужна иностранная валюта. Соответственно начнется рост ее закупки, и как следствие это может ударить по курсу. Конечно НБУ может ввести ограничительные меры, которые действовали в 2014 — 2015 году. Но это уже бумерангом ударит по экономике”, — обратил внимание специалист.

Как добавил он, то, что осенью курс будет расти, это очевидно. Другой вопрос, что он начнет расти раньше.

Кроме того, по словам Олейникова, есть еще один фактор, который будет влиять на курс осенью.

“У нас есть выигранный суд с „Газпромом“, но и есть проигранный в первой инстанции суд с Российской Федерацией по поводу 3 млрд „долга Януковича“. Сейчас это дело рассматривает Апелляционный суд Лондона. Скорее всего к осени у нас будет по нему решение. И если оно окажется не в пользу Украины, то получится, что мы не только не можем рассчитывать на вливание 2,5 млрд долларов в экономику, мы еще и сами окажемся должны 1,5 млрд долларов”, — пояснил эксперт.

Напомним, текущая девальвация гривны является краткосрочной и вызвана несколькими факторами, в том числе, спекулятивными.