Документы о посещении рф во время войны Федоровым - фейк
Киев • УНН
Пресс-служба Минцифры заявила, что документы о посещении Михаилом Федоровым россии во время войны являются фейком. Опровержение появилось после распространения в сети якобы сканов документов пограничной службы фсб рф.
По информации пресс-службы Минцифры документы относительно вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова о якобы его посещении россии во время войны являются фейком. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минцифры.
"Данные документы по Михаилу Федорову являются фейком", - сообщили в Минцифре.
Дополнение
Ранее сообщалось, что якобы ряд украинских уже экс-чиновников, а также действующий вице-премьер Михаил Федоров за годы войны, вероятно, посещали россию и неоднократно. Такую информацию содержат "слитые" в сеть сканкопии документов пограничной службы фсб рф.
Однако данная информация оказалась фейком
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