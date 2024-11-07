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Документы о посещении рф во время войны Федоровым - фейк

Документы о посещении рф во время войны Федоровым - фейк

Киев  •  УНН

15:25 • 2612 просмотра

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Пресс-служба Минцифры заявила, что документы о посещении Михаилом Федоровым россии во время войны являются фейком. Опровержение появилось после распространения в сети якобы сканов документов пограничной службы фсб рф.

По информации пресс-службы Минцифры документы относительно вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова о якобы его посещении россии во время войны являются фейком. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Данные документы по Михаилу Федорову являются фейком", - сообщили в Минцифре.

Дополнение

Ранее сообщалось, что якобы ряд украинских уже экс-чиновников, а также действующий вице-премьер Михаил Федоров за годы войны, вероятно, посещали россию и неоднократно. Такую информацию содержат "слитые" в сеть сканкопии документов пограничной службы фсб рф.

Однако данная информация оказалась фейком

В сети российской пропаганды придумали очередной фейк об украинских ветеранах4 ноября 2024, 15:54 • 18858 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина