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Документалисты нарушили правила и спасли стаю пингвинов

Документалисты нарушили правила и спасли стаю пингвинов

Киев  •  УНН

 • 21399 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Съемочная группа документалистов ВВС, снимая фильм в Антарктике, заметила пингвинов попавших в ловушку. Нарушив правила съемки документальных фильмов они спасли стаю императорских пингвинов которые попали в ледяной овраг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

Исполнительный продюсер документальной программы Майк Ґантон заявил, что хотя он не принимал участия в принятии такого решения, но полностью поддерживает решение своей съемочной группы вмешаться.

"Это произошло при таких необычных условиях... Чаще всего, в таких ситуациях вмешиваться не получается и вообще нельзя. Но, по моему мнению, в этой ситуации было столько различных факторов...", - сказал Ґантон.

Когда съемочная группа поняла, что у пингвинов нет шансов выбраться из ледяного оврага, было принято решение  нарушить неписаное правило документалиста - вмешаться в ход событий. Группа лопатами вырыла в снегу тропу по которой пингвины смогли выйти из ловушки.

Майк Гантон добавил, что документалисты не трогали птиц - съемочная группа только создала условия, благодаря которым пингвины смогли выйти из ловушки.

Ранее два императорских пингвины в Антарктиде нашли на льду камеру, оставленную исследователем, и сняли "селф-видео" про себя.

Напомним, в Антарктиде благодаря снимкам из космоса нашли колонию пингвинов с 1,5 миллиона особей.

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