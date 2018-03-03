В Антарктиді завдяки знімкам з космосу знайшли колонію пінгвінів з 1,5 мільйона особин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вчені з США, Франції і Великої Британії знайшли на островах Дангер в Антарктиді 1,5 мільйона пінгвінів Аделі завдяки знімкам з космосу. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature.
Пінгвінів виявили випадково. У 2014 році програма Landsat, яка відправляє супутники в космос для фотографування Землі, зробила знімки, які виявилися недостатньо чіткими. На них не можна було розглянути всю колонію і її масштаби, але було видно гуано — послід морських птахів. Вчені визнали, що така велика кількість могла залишити тільки велика група пінгвінів, тому на острів спорядили експедицію.
Команда дослідників дісталася до острова в грудні 2015 року — до нього було важко доїхати через крижаних брил, що оточують архіпелаг. Вчені запускали дрони, щоб зробити знімки всього архіпелагу. На їх основі вони склали карту проживання пінгвінів, пояснив професор Ханумант Сінгх з Північно-Східного університету в Массачусетсі.
Всього вони нарахували 1,5 мільйона птахів, на островах живе 751 527 пар пінгвінів. З урахуванням вже наявної інформації про регіон фахівці зробили висновок, що на островах Дангер проживає 55% всіх пінгвінів цієї території. У західній частині континенту чисельність птахів зменшується через танення льодів.
“Ми здивувалися, виявивши стільки пінгвінів на островах. У тому числі через те, що ці острови вважалися не населеними птахами”, — повідомила одна з дослідників Хезер Лінч.
Як повідомляв УНН, у Китаї розробили акумулятори, які здатні працювати при рекордних морозах.