В Антарктиде благодаря снимкам из космоса нашли колонию пингвинов с 1,5 миллиона особей

Пингвинов обнаружили случайно. В 2014 году программа Landsat, которая отправляет спутники в космос для фотографирования Земли, сделала снимки, которые оказались недостаточно чёткими. На них нельзя было рассмотреть всю колонию и её масштабы, но было видно гуано — помёт морских птиц. Учёные сочли, что такое большое количество могла оставить только большая группа пингвинов, поэтому на остров снарядили экспедицию.

Команда исследователей добралась до острова в декабре 2015 года — до него было трудно доехать из-за ледяных глыб, окружающих архипелаг. Учёные запускали дроны, чтобы сделать снимки всего архипелага. На их основе они составили карту обитания пингвинов, объяснил профессор Ханумант Сингх из Северо-Восточного университета в Массачусетсе.

Всего они насчитали 1,5 миллиона птиц, на островах живёт 751 527 пар пингвинов. С учётом уже имеющейся информации о регионе специалисты заключили, что на островах Дангер проживает 55% всех пингвинов этой территории. В западной части континента численность птиц уменьшается из-за таяния льдов.

“Мы удивились, обнаружив столько пингвинов на островах. В том числе из-за того, что эти острова считались не населёнными птицами”, — сообщила одна из исследователей Хезер Линч.

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