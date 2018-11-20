Документалісти порушили правила та врятували зграю пінгвінів

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Знімальна група документалістів ВВС, знімаючи фільм в Антарктиці, побачила, що пінгвіни потрапили у пастку. Порушивши правила зйомки документальних фільмів вони врятували зграю імператорських пінгвінів які потрапили до льодяного яру. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал CBS.