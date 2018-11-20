Документалісти порушили правила та врятували зграю пінгвінів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Знімальна група документалістів ВВС, знімаючи фільм в Антарктиці, побачила, що пінгвіни потрапили у пастку. Порушивши правила зйомки документальних фільмів вони врятували зграю імператорських пінгвінів які потрапили до льодяного яру. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал CBS.
Виконавчий продюсер документальної програми Майк Ґантон заявив, що хоч він не приймав участі в прийнятті такого рішення, але повністю підтримує дії своєї знімальної групи в схваленні рішення втрутитись.
“Це відбулося за таких незвичних умов... Частіше за все, в таких ситуаціях втручатись не вийде та не можна. Але, на мою думку, в цій ситуації було стільки різних факторів...”, — сказав Ґантон.
Коли знімальна група зрозуміла, що у пінгвінів немає шансів вибратися з льодяного яру, було прийнято рішення порушити неписане правило документаліста — втрутитися в хід подій. Група лопатами вирила в снігу стежку по якій пінгвіни змогли вийти з пастки.
Майк Ґантон додав, що документалісти не чіпали птахів — знімальна група лише створила умови, завдяки яким пінгвіни змогли вийти з пастки.
Раніше два імператорських пінгвіни в Антарктиді знайшли на льоду камеру, залишену дослідником, і зняли "селфі-відео" про себе.
Нагадаємо, в Антарктиді завдяки знімкам з космосу знайшли колонію пінгвінів з 1,5 мільйона особин.