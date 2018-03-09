Двоє пінгвінів в Антарктиді знайшли камеру і записали "селфі-відео"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Два імператорських пінгвіни в Антарктиді знайшли на льоду камеру, залишену дослідником, і зняли "селфі-відео" про себе, передає УНН з посиланням на The Washington Post.
Едді Гол, дослідник з Австралійського антарктичного відділення, залишив камеру поблизу колонії імператорських пінгвінів в “Аустер-Рукрі”, що у 5 кілометрах на схід від острова Аустер в Антарктиді.
Незабаром після цього пара пінгвінів, помітили на льоду камеру і вирішили її перевірити. А оскільки дослідник увімкнув запис перед тим, як залишити камеру, пінгвіни змогли записати зблизька своє “селфі-відео”.
Як зазначається, оскільки камера була увімкнута для запису не пінгвінами, а людиною, технічно запис не можна вважати “селфі”, однак “це все одно найкраща річ, яку ви побачите за день”.
Нагадаємо, в Антарктиді завдяки знімкам з космосу знайшли колонію пінгвінів з 1,5 мільйона особин.