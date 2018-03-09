Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селфи-видео"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Два императорских пингвина в Антарктиде нашли на льду камеру, оставленную исследователем, и сняли "селфи-видео" про себя, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Эдди Холл, исследователь из Австралийского антарктического отделения, оставил камеру вблизи колонии императорских пингвинов в “Аустер-Рукри”, что в 5 километрах на восток от острова Аустер в Антарктиде.
Вскоре после этого пара пингвинов заметила на льду камеру и решила ее проверить. А поскольку исследователь включил запись перед тем, как оставить камеру, пингвины смогли записать вблизи свое “селфи-видео”.
Как отмечается, поскольку камера была включена для записи не пингвинами, а человеком, технически запись нельзя считать “Селфи”, однако “это все равно лучшая вещь, которую вы увидите за день”.
Напомним, в Антарктиде благодаря снимкам из космоса нашли колонию пингвинов с 1,5 миллиона особей.