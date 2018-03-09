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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45480 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49988 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100121 просмотра

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Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селфи-видео"

Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селфи-видео"

Киев  •  УНН

 • 34738 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Два императорских пингвина в Антарктиде нашли на льду камеру, оставленную исследователем, и сняли "селфи-видео" про себя, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Эдди Холл, исследователь из Австралийского антарктического отделения, оставил камеру вблизи колонии императорских пингвинов в “Аустер-Рукри”, что в 5 километрах на восток от острова Аустер в Антарктиде.

Вскоре после этого пара пингвинов заметила на льду камеру и решила ее проверить. А поскольку исследователь включил запись перед тем, как оставить камеру, пингвины смогли записать вблизи свое “селфи-видео”.

Как отмечается, поскольку камера была включена для записи не пингвинами, а человеком, технически запись нельзя считать “Селфи”, однако “это все равно лучшая вещь, которую вы увидите за день”.

Напомним, в Антарктиде благодаря снимкам из космоса нашли колонию пингвинов с 1,5 миллиона особей.

Украинские Национальные Новости

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