Доходы от транзита газа превышают стоимость импорта - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Доходы Украины от транзита газа превышают стоимость импортируемого газа. Об этом сообщил в ходе девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
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"Мы получаем от транзита газа больше, чем платим за импортированный газ", - подчеркнул он.
Напомним, "Нафтогаз" начал импорт газа из Евросоюза - прежде всего из Словакии и Венгрии. Компания импортирует около 12 млн кубометров газа в сутки.
Также напомним, Украина из-за морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% - до 101 млн куб. м в сутки.