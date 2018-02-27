Доходи від транзиту газу перевищують вартість імпорту - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Доходи України від транзиту газу перевищують вартість газу, який імпортується. Про це повідомив у ході дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
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"Ми отримуємо від транзиту газу більше, ніж сплачуємо за імпортований газ", - наголосив він.
Нагадаємо, "Нафтогаз" розпочав імпорт газу з Євросоюзу - насамперед зі Словаччини та Угорщини. Компанія імпортує близько 12 млн кубометрів газу на добу.
Також нагадаємо, Україна через морози збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% - до 101 млн куб. м на добу.