Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

Украина не собирается продлевать договор с россией по транзиту газа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Договор с россией (по транзиту газа - ред.) никто продлевать не будет. На этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, то мы все, в ЕС будем рассматривать их просьбы. О чем говорил старый дед в Азербайджане - мне неизвестно, не уверен, что о газе, думаю, что есть другие вопросы - сказал Зеленский.

Напомним

В воскресенье, 18 августа, кремлевский диктатор владимир путин прибыл в Азербайджан. Его визит длился два дня - 18-19 августа.