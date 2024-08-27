Договір з росією про транзит газу ніхто продовжувати не буде - Зеленський

Україна не збирається продовжувати договір з росією щодо транзиту газу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Договір з росією (щодо транзиту газу - ред.) ніхто продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, то ми всі, у ЄС будемо розглядати їх прохання. Про що говорив старий дід в Азербайджані - мені невідомо, не впевнений, що про газ, думаю, що є інші питання