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Договір з росією про транзит газу ніхто продовжувати не буде - Зеленський

Київ • УНН

 • 21899 перегляди

Президент України заявив, що договір з росією щодо транзиту газу не буде продовжено. Зеленський зазначив, що запити європейських партнерів щодо транзиту від інших компаній розглядатимуться з ЄС.

Україна не збирається продовжувати договір з росією щодо транзиту газу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Договір з росією (щодо транзиту газу - ред.) ніхто продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, то ми всі, у ЄС будемо розглядати їх прохання. Про що говорив старий дід в Азербайджані - мені невідомо, не впевнений, що про газ, думаю, що є інші питання

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У неділю, 18 серпня, кремлівський диктатор володимир путін прибув до Азербайджану. Його візит тривав два дні - 18-19 серпня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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