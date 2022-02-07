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"Доголосовались": в налоговом комитете видят серьезную угрозу для производителей мяса птицы из-за нового закона

Киев • УНН

 • 22806 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Мелкие и средние производители мяса птицы могут оказаться на грани вымирания — все из-за налоговых изменений, которые вступили в действие 1 января 2022 года. Неоправданное налоговое давление власти и противоречия закона УНН прокомментировала народный депутат от фракции “ЕС”, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Детали

Речь о том, что отныне субъекты хозяйствования, которые занимаются разведением домашней птицы не могут находиться на четвертой группе налогообложения, а должны перейти на общую систему налогообложения. Но и это не все, в принятом законе (законопроект 5600) нардепы допустили противоречие, где, с одной стороны птицеводы должны изменить систему налогообложения, а с другой — для птицеводов четвертой группы налогообложения подняли ставку налога.

“Да, все верно. Еще тогда в зале Верховной Рады мы говорили, что доголосовались до того, что приняли и первую норму — не могут находиться на четвертой группе налогообложения, и вторую — об увеличении земельного налога для этой категории предпринимателей”, — говорит Южанина.

Что теперь делать птицеводам — совсем не понятно. По словам Южаниной, если следовать закону, то все птицеводы должны перейти на общую систему налогообложения и уплачивать увеличенный в разы земельный налог.

“Они не могут находиться на упрощенной системе налогообложения четвертой группы, а должны перейти на общую систему с уплатой налога на прибыль. Но даже если сейчас будут изменения и птицеводам позволят находиться на четвертой группе, но вместе с тем поднимут земельный налог в 50 раз — то все равно ни малые, ни средние производители не выдержат этой нагрузки. Это нереально.

Но вопрос завис в воздухе. Я не слышала в Комитете никакого обсуждения выхода из ситуации”, — подчеркнула Южанина.

Депутатская группа “Довира” заявила, что к ним обратилось большое количество производителей с призывом в срочном порядке восстановить право птицеводов пользоваться четвертой группой налогообложения, иначе это их “убьет”, - добавила Южанина.

К теме

Ряд Ассоциаций обратились к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раде с таким же призывом исправить плохую ситуацию. Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавится еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.

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