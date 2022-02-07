“Доголосувалися”: у податковому Комітеті вбачають серйозну загрозу для виробників м’яса птиці через новий закон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Дрібні і середні виробники м’яса птиці можуть опинитися на межі вимирання — все через податкові зміни, які вступили у дію 1 січня 2022 року. Невиправданий податковий тиск влади та протиріччя закону УНН прокоментувала народний депутат від фракції “ЄС”, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Деталі
Мова про те, що відтепер суб’єкти господарювання, які займаються розведенням свійської птиці не можуть перебувати на четвертій групі оподаткування, а мусять перейти на загальну систему оподаткування. Але і це не все, у прийнятному законі (законопроект 5600) нардепи допустили протиріччя, де з одного боку птахівники мусять змінити систему оподаткування, а з іншого — для птахівників четвертої групи оподаткування підняли ставку податку.
“Так, все вірно. Ще тоді у залі Верховної Ради ми говорили, що доголосувалися до того, що прийняли і першу норму — що не можуть перебувати на четвертій групі оподаткування, і другу — про збільшення земельного податку для цієї категорії підприємців”, — каже Южаніна.
Що тепер робити птахівникам — зовсім не зрозуміло. За словами Южаніної, якщо слідувати закону, то усі птахівники мають перейти на загальну систему оподаткування і сплачувати збільшений у рази земельний податок.
“Вони не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування четвертої групи, а мають перейти на загальну систему зі сплатою податку на прибуток. Але навіть якщо зараз будуть зміни і птахівникам дозволять перебувати на четвертій групі, але разом з тим піднімуть земельний податок у 50 разів — то все одно ані малі, ані середні виробники не витримають цього навантаження. Це нереально.
Але питання зависло у повітрі. Я не чула в Комітеті жодного обговорення виходу із ситуації”, — наголосила Южаніна.
Депутатська група “Довіра” заявила, що до них звернулася велика кількість виробників із закликом в терміновому порядку відновити право птахівників користуватися четвертою групою оподаткування, інакше це їх “вб’є”, додала Южаніна.
До теми
Низка Асоціацій звернулася до Офісу президента, прем’єр-міністра та Верховної ради із таким же закликом виправити згубну ситуацію. Вони стверджують, що аномальне зростання цін на енергоносії та корми і так призвели до скорочення вітчизняного виробництва. Якщо до цього додасться ще податковий тиск — Україна може втратити власну галузь виробництва м’яса птиці і буде змушена імпортувати продукти, ризикуючи продовольчою безпекою країни.