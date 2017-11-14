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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6491 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22220 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42016 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40446 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100697 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89845 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98421 просмотра

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Додон рассказал, при каких условиях Приднестровье может стать частью Украины

Додон рассказал, при каких условиях Приднестровье может стать частью Украины

Киев  •  УНН

 • 20315 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон предположил, что Приднестровье может стать частью Украины. Об этом он сказал в интервью российской "Независимой газете", передает УНН.

Додон отметил, что Приднестровью необходимо дать право на самоопределение в случае утраты Молдовой своей государственности.

По его словам, власти Молдовы может договориться с Тирасполем.

"У него (Приднестровья - ред.) два сценария: стать частью Украины, или Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", - отметил Додон.

Как сообщал УНН, премьер Молдовы попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья.

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