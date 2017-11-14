Додон рассказал, при каких условиях Приднестровье может стать частью Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон предположил, что Приднестровье может стать частью Украины. Об этом он сказал в интервью российской "Независимой газете", передает УНН.
Додон отметил, что Приднестровью необходимо дать право на самоопределение в случае утраты Молдовой своей государственности.
По его словам, власти Молдовы может договориться с Тирасполем.
"У него (Приднестровья - ред.) два сценария: стать частью Украины, или Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", - отметил Додон.
Как сообщал УНН, премьер Молдовы попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья.