Додон розповів, за яких умов Придністров'я може стати частиною України

Додон наголосив, що Придністров'ю необхідно дати право на самовизначення у разі втрати Молдовою своєї державності.

За його словами, влада Молдови може домовитися з Тирасполем.

"У нього (Придністров'я - ред.) два сценарії: або стати частиною України, або Молдови. Упевнений, що для Придністров'я краще бути частиною Республіки Молдова. Отримати незалежність або стати суб'єктом Російської Федерації для Придністров'я нереально", - зазначив Додон.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі Сессіль Мальмстрем. Сторони обговорили співробітництво між Молдовою і ЄС, а також можливість підвищити деякі експортні квоти на молдавські товари.