Дополнительная бригада территориальной обороны создается в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Одессе создается дополнительная бригада территориальной обороны. Об этом сообщил руководитель областной государственной и военной администраций в Одессе Максим Марченко, передает УНН.
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"Всего за три дня нам удалось почти невозможное", - прокомментировал ситуацию с вопросом организации бригады Марченко и дал одесситам контакты для вступления в бригаду.
Численность территориальной обороны в Одессе не разглашается, однако известно, что желающих вступить в нее много.
Отметим, что 7 марта Одесская мэрия анонсировала выделение из бюджета еще 100 миллионов гривен на нужды территориальной обороны.
Напомним, что на январской сессии горсовета на нужды теробороны было выделено 20 млн грн.