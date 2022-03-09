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Додаткова бригада територіальної оборони створюється в Одесі

Додаткова бригада територіальної оборони створюється в Одесі

Київ • УНН

 • 194090 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Одесі створюється додаткова бригада територіальної оборони. Про це повідомив керівник обласної державної та військової адміністрацій в Одесі Максим Марченко, передає УНН.

Деталі

"Всього за три дні нам вдалося майже неможливе", - прокоментував ситуацію з питанням організації бригади Марченко і дав одеситам контакти для вступу в бригаду.

Чисельність територіальної оборони в Одесі не розголошується, проте відомо, що бажаючих вступити в неї багато.

Зазначимо, що 7 березня Одеська мерія анонсувала виділення з бюджету ще 100 мільйонів гривень на потреби територіальної оборони.

Нагадаємо, що на січневій сесії міськради на потреби тероборони було виділено 20 млн грн.

Українські Національні Новини

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