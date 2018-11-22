Суточный отбор газа из ПХГ вырос до 56 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 ноября уменьшился до 16,747 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 56,29 млн куб. м газа, тогда как днем ранее - 50,26 млн куб. м.
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При этом в данных за 20 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 20,23 млн куб. м, из Венгрии - 10,25 млн куб. м, из Польши - 0,75 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 54%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.