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Добовий відбір газу з ПСГ зріс до 56 млн куб. м

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 листопада зменшився до 16,747 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 56,29 млн куб. м газу, тоді як днем раніше - 50,26 млн куб. м.

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При цьому в даних за 20 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 20,23 млн куб. м, з Угорщини - 10,25 млн куб. м, з Польщі - 0,75 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 54%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

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