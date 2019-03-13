Суточная балансировка газа в Украине составила 140 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Суточный объем купли-продажи газа в Украине составляет 140 млн куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"За первые 10 дней работы в режиме суточной балансировки рынка газа в Украине общий объем купли-продажи газа пересек отметку в один миллиард кубометров и составил 1 млрд 387 млн куб. м. Таким образом среднесуточный объем был зафиксирован на уровне 138,7 млн куб. м.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в период с 1 по 10 марта в Информационной платформе Оператора ГТС заказчиками услуг транспортировки было подано 6574 торговых уведомления на отчуждение/приобретение (куплю-продажу - ред.) объемов газа в виртуальной торговой точке.
Отмечается, что трейдеры и другие поставщики коммерческого сектора подали 5856 уведомлений общим объемом 500 млн куб. м газа. В то же время 718 транзакций по отчуждению/приобретения 887 млн куб. м газа осуществили между собой ПСО-поставщики.
Напомним, 1 марта газовый рынок Украины перешел на суточную балансировку, синхронизировав с Европой режим работы газового рынка.
Как сообщал УНН, украинский рынок газа впервые прошел полный цикл в новом режиме суточной балансировки.