Добове балансування газу в Україні склало 140 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Добовий обсяг купівлі-продажу газу в Україні складає 140 млн куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".
"За перші 10 днів роботи в режимі добового балансування ринку газу в Україні загальний обсяг купівлі-продажу газу перетнув позначку в один мільярд кубометрів і склав 1 млрд 387 млн куб. м. Таким чином середньодобовий обсяг було зафіксовано на рівні 138,7 млн куб. м.", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що в період з 1 по 10 березня в Інформаційній платформі Оператора ГТС замовниками послуг транспортування було подано 6574 торгових сповіщень на відчуження/набуття (купівлі-продажу – ред.) обсягів газу у віртуальній торговій точці.
Зазначається, що трейдери та інші постачальники комерційного сектору подали 5856 сповіщень загальним обсягом 500 млн куб. м газу. В той же час 718 транзакцій щодо відчуження/набуття 887 млн куб. м газу здійснили між собою ПСО-постачальники.
Нагадаємо, 1 березня газовий ринок України перейшов на добове балансування, синхронізувавши з Європою режим роботи газового ринку.
Як повідомляв УНН, український ринок газу вперше пройшов повний цикл в новому режимі добового балансування.