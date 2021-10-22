Добкин раскритиковал Терехова: в разгар эпидемии Covid-19 устраивает массовые мероприятия в угоду личного пиара
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин призвал народных депутатов повлиять на временного мэра Харькова Игоря Терехова, который в разгар пандемии устраивает массовые гуляния, передает УНН.
Детали
Добкин напомнил, что завтра и послезавтра в Харькове под эгидой Терехова пройдет масштабный фестиваль. И это в то время как все больницы переполнены пациентами с “ковидом”.
“Туда свозят по разнарядке городского правления образования учителей, родителей детей старших классов. Для того, чтобы показать как народ ликует на празднике человека, которого хотят избрать.
Народные депутаты! Вы нападаете друг на друга в эфирах, нападите туда. Ваша дополнительная энергия поможет спасти человеческие жизни. И я вам буду за это благодарен”, - заявил он в эфире программы “Народ проти з Наташею Влащенко”.
К слову
Харьковская область удерживается в лидерах по распространению случаев Covid-19. За прошедшие сутки 1306 подтвержденных диагнозов.
При этом в Харькове разгар предвыборной кампании, в рамках которой один из главных претендентов на должность мэра Игорь Терехов с завидной регулярностью устраивает массовые мероприятия и торжественные открытия, призывает харьковчан носить маски, но сам этого не делает.
Правда, критики считают, что в спешке Терехов не только рискует жизнями земляков, но и совершает нелепые действия. Например, торжественно открытые Тереховым зоопарк и парки имеют неприглядный вид и явно “открыты” преждевременно.
Добавим, что в новом зоопарке с подачи городской власти должен появится самый дорогой общественный туалет. Городская власть выделила на него 30 млн грн, а тендер выиграл член исполкома горсовета Александр Харченко, приближенный к Терехову.