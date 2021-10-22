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Добкін розкритикував Терехова: в розпал епідемії Covid-19 влаштовує масові заходи на догоду особистому піару

Київ • УНН

 • 14152 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін закликав народних депутатів вплинути на тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова, який в розпал пандемії влаштовує масові гуляння, передає УНН.

Добкін розкритикував Терехова: в розпал епідемії Covid-19 влаштовує масові заходи на догоду особистому піару

Деталі

Добкін нагадав, що завтра і післязавтра в Харкові під егідою Терехова пройде масштабний фестиваль. І це в той час, як всі лікарні переповнені пацієнтами з "ковідом".

"Туди звозять за рознарядкою міського правління освіти вчителів, батьків дітей старших класів. Для того, щоб показати як народ радіє на святі людини, яку хочуть обрати.

Народні депутати! Ви нападаєте один на одного в ефірах, нападіть туди. Ваша додаткова енергія допоможе врятувати людські життя. І я вам буду за це вдячний", - заявив він в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко".

До речі

Харківська область утримується в лідерах за розповсюдженням випадків Covid-19. За минулу добу 1306 підтверджених діагнозів.

При цьому в Харкові розпал передвиборної кампанії, в рамках якої один з головних претендентів на посаду мера Ігор Терехов із завидною регулярністю влаштовує масові заходи і урочисті відкриття, закликає харків'ян носити маски, але сам цього не робить.

Правда, критики вважають, що в поспіху Терехов не тільки ризикує життям земляків, а й робить безглузді дії. Наприклад, урочисто відкриті Тереховим зоопарк і парки мають непривабливий вигляд і явно "відкриті" передчасно.

Додамо, що в новому зоопарку з подачі міської влади повинен з'явиться найдорожчий громадський туалет. Міська влада виділила на нього 30 млн грн, а тендер виграв член виконкому міськради Олександр Харченко, наближений до Терехова.

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