Терехов відкрив у Харкові недороблений парк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова розкритикували за "урочисте відкриття" недоробленого парку, передає УНН з посиланням на відеоматеріал "Первый Свободный".
Парк знаходиться у Новобаварському районі Харкова.
Місцеві жителі впевнені, що з відкриттям парку Терехов явно поспішив.
"Нічого не змінилося, все перекопано, брудно. Скрізь стирчать дроти, а поруч бігають маленькі діти.
Вважаю, що його не потрібно було відкривати. Краще б спочатку нормально добудували і потім запустили", - скаржаться харків'яни.
Журналісти нагадали, що зазначений парк вже реконструювали в 2013-2014 роках.
Тим часом місцеві жителі переконані, що оновлювати парк не було жодної потреби.
"Нормальний парк був, лавочки були нормальні. Досить було добудувати пару дитячих майданчиків і зробити фонтан", - говорять харків'яни.
Подібне відкриття недороблених об'єктів стає практикою для Терехова, запевняють харків'яни.
"Ось так недороблений мер відкрив недороблений майданчик за 41 млн перед будинком 197 по вулиці Клочківська. Тепер у скільки обійдеться місту добудова цього майданчика!!!! Є хоча б щось, що здав Терехов в 100% готовності!!!!?" - пише житель міста Микола Черничкін в Facebook.
Доповнення
Раніше Терехов відкрив недороблений зоопарк.
До слова
Критики Терехова стверджують, що він піаритися за рахунок бюджету напередодні виборів нового мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.