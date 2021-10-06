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Терехов открыл в Харькове недоделанный парк

Терехов открыл в Харькове недоделанный парк

Киев  •  УНН

 • 20693 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Временного мэра Харькова Игоря Терехова раскритиковали за “торжественное открытие” недоделанного парка, передает УНН со ссылкой на видеоматериал “Первый Свободный”.

Парк находится в Новобаварском районе Харькова.

Местные жители уверенны, что с открытием парка Терехов явно поспешил.

"Ничего не изменилось, все перекопано, грязно. Везде торчат провода, а рядом бегают маленькие дети.

Считаю, что его не нужно было открывать. Лучше бы сначала нормально достроили и потом запустили", - жалуются харьковчане.

Журналисты напомнили, что указанный парк уже реконструировали в 2013-2014 годах.

Тем временем местные жители убеждены, что обновлять парк не было никакой надобности.

"Нормальный парк был, лавочки были нормальные. Достаточно было достроить пару детских площадок и сделать фонтан", - говорят харьковчане.

Подобное открытие недоделанных объектов становится практикой для Терехова, уверяют харьковчане.

"Вот так недоделанный мэр открыл недоделанную площадку за 41 млн перед домом 197 по улице Клочковская. Теперь во сколько обойдётся городу достройка этой площадки!!!! Есть хотя бы что-то, что сдал Терехов в 100% готовности!!!!?" - пишет житель города Николай Черничкин в Facebook.

Дополнение

Ранее Терехов открыл недоделанный зоопарк.

К слову

Критики Терехова утверждают, что он пиариться за счет бюджета в преддверии выборов нового мэра Харькова, которые состоятся 31 октября. 

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