До завершения войны еще далеко, поэтому Украина нуждается в современном вооружении - Дуда

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«путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. россия понесла огромные потери. Это большой успех украинского государства и ВСУ… До решения и завершения войны еще далеко. Украина нуждается в поддержке, дальнейших поставках современного вооружения. Польша является и будет одним из лидеров в этой поддержке», - сказал Дуда.

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Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6.

В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО «Перун» и МиГи.