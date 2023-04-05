До завершения войны еще далеко, поэтому Украина нуждается в современном вооружении - Дуда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. До решения и завершения полномасштабной войны, которую начала россия, еще далеко, поэтому Украина нуждается в поддержке и дальнейших поставках современного вооружения. Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда во время выступления в Варшаве, передает корреспондент УНН.
Цитата
«путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. россия понесла огромные потери. Это большой успех украинского государства и ВСУ… До решения и завершения войны еще далеко. Украина нуждается в поддержке, дальнейших поставках современного вооружения. Польша является и будет одним из лидеров в этой поддержке», - сказал Дуда.
Дополнение
Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6.
В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО «Перун» и МиГи.