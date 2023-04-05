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До завершення війни ще далеко, тому Україна потребує сучасного озброєння – Дуда

До завершення війни ще далеко, тому Україна потребує сучасного озброєння – Дуда

Київ • УНН

 • 758742 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. До вирішення та завершення повномасштабної війни, яку розпочала росія, ще далеко, тому Україна потребує підтримки та подальшого постачання сучасного озброєння. Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда під час виступу у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«путін не досяг ні однієї зі своїх стратегічних цілей. росія зазнала величезних втрат. Це великий успіх української держави та ЗСУ… До вирішення та завершення війни ще далеко. Україна потребує підтримки, подальших поставок сучасного озброєння. Польща є та буде одним з лідерів у цій підтримці», - сказав Дуда.

Доповнення

Польща передасть Україні найближчим часом ще чотири винищувачі МіГ-29 та готова відправити ще 6.

До погодженого нового оборонного пакета допомоги Україні від Польщі входить, зокрема, БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО «Перун» та МіГи.

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