К вакцинации положительно относятся 78% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Согласно данным исследования, 78% украинцев положительно относятся к вакцинации, еще 6% не имеют мнения по этому поводу и 15% относятся отрицательно. Об этом во время круглого стола сказала исполнительный директор ОО "Иммунный щит нации" Наталья Винник, передает корреспондент УНН.
"У нас на сегодняшний день есть данные исследования, из которого известно, что 78% украинцев положительно относятся к вакцинации. И если взять еще дольки 6% и 11%, которым или все равно, или их мнение скорее отрицательное, то это как раз та часть, на которую можно информативно влиять и переносить в поле тех, которые становятся сторонниками вакцинации. Другие исследования, которые проводили непосредственно на местах, указывают на то, что у нас более 70% сторонников вакцинации", - сообщила она.
Кроме того, она отметила необходимость упрощения процедуры вакцинации. Сейчас эта процедура занимает в среднем три дня.
"Я также предлагаю упростить процедуру организации прививки против гриппа. Что я имею в виду. На сегодняшний день, если я хочу сделать прививку - я иду к своему врачу, он мне выписывает рецепт, я должен приобрести эту вакцину, для этого я еду, ищу, где в аптеке эта вакцина, а затем из аптеки еду снова к врачу. это долгий механизм, я за то, чтобы его упростить. Организационно это очень сложно", - сказала она.