К вакцинации положительно относятся 78% украинцев

"У нас на сегодняшний день есть данные исследования, из которого известно, что 78% украинцев положительно относятся к вакцинации. И если взять еще дольки 6% и 11%, которым или все равно, или их мнение скорее отрицательное, то это как раз та часть, на которую можно информативно влиять и переносить в поле тех, которые становятся сторонниками вакцинации. Другие исследования, которые проводили непосредственно на местах, указывают на то, что у нас более 70% сторонников вакцинации", - сообщила она.

Кроме того, она отметила необходимость упрощения процедуры вакцинации. Сейчас эта процедура занимает в среднем три дня.

"Я также предлагаю упростить процедуру организации прививки против гриппа. Что я имею в виду. На сегодняшний день, если я хочу сделать прививку - я иду к своему врачу, он мне выписывает рецепт, я должен приобрести эту вакцину, для этого я еду, ищу, где в аптеке эта вакцина, а затем из аптеки еду снова к врачу. это долгий механизм, я за то, чтобы его упростить. Организационно это очень сложно", - сказала она.