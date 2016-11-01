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15 марта, 19:03 • 114124 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136157 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128775 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104949 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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К вакцинации положительно относятся 78% украинцев

К вакцинации положительно относятся 78% украинцев

Киев • УНН

 • 5411 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Согласно данным исследования, 78% украинцев положительно относятся к вакцинации, еще 6% не имеют мнения по этому поводу и 15% относятся отрицательно. Об этом во время круглого стола сказала исполнительный директор ОО "Иммунный щит нации" Наталья Винник, передает корреспондент УНН.

"У нас на сегодняшний день есть данные исследования, из которого известно, что 78% украинцев положительно относятся к вакцинации. И если взять еще дольки 6% и 11%, которым или все равно, или их мнение скорее отрицательное, то это как раз та часть, на которую можно информативно влиять и переносить в поле тех, которые становятся сторонниками вакцинации. Другие исследования, которые проводили непосредственно на местах, указывают на то, что у нас более 70% сторонников вакцинации", - сообщила она.

Кроме того, она отметила необходимость упрощения процедуры вакцинации. Сейчас эта процедура занимает в среднем три дня.

"Я также предлагаю упростить процедуру организации прививки против гриппа. Что я имею в виду. На сегодняшний день, если я хочу сделать прививку - я иду к своему врачу, он мне выписывает рецепт, я должен приобрести эту вакцину, для этого я еду, ищу, где в аптеке эта вакцина, а затем из аптеки еду снова к врачу. это долгий механизм, я за то, чтобы его упростить. Организационно это очень сложно", - сказала она.

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