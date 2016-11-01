До вакцинації позитивно ставляться 78% українців

"У нас на сьогоднішній день є дані дослідження, з якого відомо, що 78% українців позитивно ставляться до вакцинації. І якщо взяти ще часточки 6% та 11%, яким або все одно, або їх думка скоріш негативна, то це якраз та частка, на яку можна інформативно впливати і переносити у поле тих, які стають прихильниками вакцинації. Інші дослідження, які проводили безпосередньо на місцях, вказують на те, що у нас більше 70% прихильників вакцинації", - повідомила вона.

Крім того вона наголосила на необхідності спрощення процедури вакцинації. Зараз ця процедура займає у середньому три дні.

"Я також пропоную спростити процедуру організації щеплення проти грипу. Що я маю на увазі. На сьогоднішній день, якщо я хочу зробити щеплення - я йду до свого лікаря, він мені виписує рецепт, я мушу придбати цю вакцину, для цього я їду, шукаю, де в якій аптеці є ця вакцина, а потім з аптеки їду знов до лікаря. Це довгий механізм, я за те, щоб його спростити. Організаційно це дуже складно", - сказала вона.

Нагадаємо, цього року в Україні очікується три штами грипу. Крім традиційних каліфорнійського H1N1 та грипу типу В, буде циркулювати грип "Гонконг" Н3N2, який пошириться по території України вперше.