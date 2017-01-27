В Украину прибыл рейс с прахом писателя А.Олеся и его жены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены. Об этом в комментарии УНН сообщил первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Чехии Павел Ковтун.
На вопрос, прибыл ли в Украину прах А.Олеся и жены писателя, дипломат ответил: "Да".
При этом он отметил, что не имеет информации о том, когда состоится перезахоронение писателя в Киеве.
Добавим, рейс из Праги прибыл в "Борисполь" ориентировочно в 8:20.
Напомним, источник сообщил УНН, что прах писателя и его жены передадут коммунальной ритуальной службе Киева.
"...гробы перевезут на сохранение. Само захоронение состоится в воскресенье", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, 14 января Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что чешская власть дала разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя А.Олеся.
Как сообщал УНН, останки известного украинского писателя А.Олеся, похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы.
Родственники писателя А.Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.