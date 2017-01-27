До України прибув рейс з прахом письменника О.Олеся і його дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини. Про це у коментарі УНН повідомив перший секретар з консульських питань посольства України у Чехії Павло Ковтун.
На запитання, чи прибув до України прах О.Олеся і дружини письменника, дипломат відповів: "Так".
При цьому він зазначив, що не має інформації про те, коли відбудеться перепоховання письменника у Києві.
Додамо, рейс з Праги прибув до "Борисполя" орієнтовно о 8:20.
Нагадаємо, джерело повідомило УНН, прах письменника та його дружини передадуть комунальній ритуальній службі Києва.
“...труни перевезуть на збереження. Саме поховання відбудеться у неділю”, - повідомив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 14 січня Президент України Петро Порошенко повідомив, що чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків письменника О.Олеся.
Як повідомляв УНН, останки відомого українського письменника О.Олеся, який похований у Чехії, були примусово ексгумовані.
Родичі письменника О.Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.