В Украину прибыл лотерейный "Роналду"

В комитетах Верховной Рады с участием Т.Пужоля состоялся круглый стол на тему "Функционирование системы мониторинга и контроля в игорном бизнесе". К обсуждению присоединились народные депутаты, представители Минфина и операторы лотерейного рынка.

"Приезд Тьерри Пужоля в Украину - это как встретить Криштиану Роналду на своей улице, то есть для меня это великий человек, который является основой нормального легального игорного бизнеса в любой стране мира. Основной целью нашего собрания является создание системы контроля и мониторинга в Украине в сфере игорного бизнеса. Потому что на сегодняшний момент такая система отсутствует... Очень жаль, что тогда, когда кричат ​​о проблемах отсутствия денег, не хотят слышать и не хотят видеть нормальных систем контроля и мониторинга в игорном бизнесе, которые все равно придется создавать. Без этого игорный бизнес в Украине, по крайней мере легальный, невозможен. Очень странно, что от этого отказывается государство, ведь это технически возможно", - сказал нардеп и организатор круглого стола Павел Кишкар.

По словам нардепа, очень странно, что в Украине более двух лет никто не интересуется игорным бизнесом в интернете, который гипотетически должен приносить несколько миллиардов гривен в государственный бюджет.

"Очень странное такое поведение. Подчеркиваю, что это проблема лежит именно в правовом поле: определение необходимости создания такой системы контроля. Почему в коммуникациях с нынешними операторами, например, не предложено в рамках действия этой продленной лицензии уже сформулировать определенные требования к системам контроля? Почему интернет-сайты, которые сейчас уже имеют большие сверхприбыли, не могут легально платить налоги? Они бы и хотели, но они не могут этого сделать, потому что их вид бизнеса запрещен по закону. И таких нюансов очень много", - отметил П.Кишкар.

В свою очередь нардеп и советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что на сегодняшний день в украинском лотерейном бизнесе существует большая коррупционная составляющая, и этот вопрос требует немедленного решения.

"Я сталкиваюсь с тем, что в Украине происходит полный бардак с игровым бизнесом. Это связано с высоким уровнем коррупции и безответственности украинской власти, как до, так и после Революции Достоинства. В частности, у нас запрещено то, что в развитых странах разрешено и с чего в значительной степени пополняется бюджет развитых государств. История показывает же, не имеет смысла запрещать игорный бизнес. Если его запрещать, он все равно будет работать, но уже нелегально и не платя деньги в бюджет, а платя в карманы коррупционеров в органах власти", - сказал А.Геращенко.

Также нардеп попросил главу Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск менеджменту и безопасности бизнеса Т.Пужоля рассказать о модели эффективного регулирования лотерейного бизнеса в мире.

"Я ответственный за безопасность во Всемирной лотерейной ассоциации. У нас 144 постоянных члена и 30 ассоциативных членов. И моим долгом является обеспечение защиты в игровом бизнесе, поскольку это очень-очень важный вопрос. Прежде всего, это касается прозрачности и построения правильного управления", - сказал Т.Пужоль.

Во время круглого стола эксперт рассказал, что когда лотерея имеет сертификат контроля, это автоматически означает существование прозрачной системы надзора за движением средств в лотерейной сфере, а соответственно, и уверенность клиентов. По словам эксперта, во всем мире, независимо от того, маленькая лотерея или большая, если все делается правильно, то успешно пройти сертификацию не так уж и трудно.

"Игровой бизнес связан с рисками. И очень важно достичь консенсуса, а без стандартов это невозможно. Поэтому есть примеры, когда сертифицируется программное обеспечение покупное или собственно от оператора, но оно должно обязательно соответствовать стандартам. По состоянию на январь этого года в Европе сертифицировано 48 лотерей, 3 в Латинской Америке, 9 в тиоокеанском регионе, 3 в Северной Америке и 3 в Африке. А также 13 ассоциативных членов сертифицированы, в основном, в Европе. Также, если в Европе оператор является участником "Викинг лото", "Евромилион", "Евроджекпот" наличие сертификата является обязательным", - рассказал Т.Пужоль.

Он также отметил, что в мире существует три системы организации лотерейного рынка.

"Первое - это запрет - то есть никаких азартных игр в стране. Второе - это монополия. И третье - это операторы, действующие по лицензии. О запрете, то по моему мнению, запрет порождает криминальный бизнес и коррупцию. В случае монополии необходимо, чтобы монополист был частью определенного государственного органа.

Одним из рискованных видов игорного бизнеса, с точки зрения злоупотреблений, является беттинг. Например, если во Франции он составляет 20% от бизнеса лотерейного оператора, то сигналов по рискам мошенничества он получает в размере 90% от общего количества тревожных сообщений. ЕС активно разрабатывает концепцию по борьбе с коррупцией. В той же Франции сделали в этом направлении существенные шаги в форме "Национальной платформы": с начала прошлого года операторов обязали отчитываться о избыточном количестве ставок на определенное событие, которое доступно для ознакомления кому-либо, и в случае нарушений сигнал сразу поступает в полиции. Итак, на уровне оператора устанавливается система оповещения о больших ставках или сверхбольших денежных оборотах", - рассказал Т.Пужоль.

В итоге, Т.Пужоль подчеркнул, что пока в любой стране не работает система прозрачного и четкого контроля работы оператора, от его центральной компьютерной системы бизнес-процессов, невозможно быть уверенным, что в системе не существует коррупции в том или противном случае. Не стоит менять налоговые ставки или что-то другое. Начинать надо с системы контроллинга.