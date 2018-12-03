В Беларусь из-за непропуска в Украину вернулись более 200 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В период с 26 ноября был запрещен въезд на территорию Украины для 229 гражданам России, из-за чего им пришлось вернуться в Беларусь. Об этом сообщает российское издание ТАСС, которое ссылается на официального представителя Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антона Бычковского, информирует УНН.
“На авиационном направлении вынуждены были вернуться 189 граждан России, на наземном — 39”, — сообщил представитель пограничной службы Беларуси российскому изданию.
Кроме этого, представитель ДПК Беларуси уточнил, что после объявления запрета въезда для граждан РФ в Украине от 30 ноября — значительного увеличения отказов не произошло.
“В течение прошлой недели ежедневно во въезде отказывали для 30-50 человек, в прошлые выходные назад возвращалось около 20-30 человек”, — уточнил Бычковский.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.