До Білорусі через непропуск в Україну повернулися більше 200 росіян

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У період із 26 листопада був заборонений в'їзд на територію України для 229 громадянам Росії, через що їм довелося повернутися до Білорусі. Про це повідомляє російське видання ТАСС, яке посилається на офіційного представника Державного прикордонного комітету (ДПК) Білорусі Антона Бичковського, інформує УНН.