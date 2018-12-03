До Білорусі через непропуск в Україну повернулися більше 200 росіян

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У період із 26 листопада був заборонений в'їзд на територію України для 229 громадянам Росії, через що їм довелося повернутися до Білорусі. Про це повідомляє російське видання ТАСС, яке посилається на офіційного представника Державного прикордонного комітету (ДПК) Білорусі Антона Бичковського, інформує УНН.

“На авіаційному напрямку змушені були повернутися 189 громадян Росії, на наземному — 39”, — повідомив представник прикордонної служби Білорусі російському виданню.

Окрім цього, представник ДПК Білорусі уточнив, що після оголошення заборони в’їзду для громадян РФ в Україну від 30 листопада значного збільшення відмов не відбулося.

“Протягом минулого тижня щодня у в’їзді відмовляли для 30-50 людей, у  минулі вихідні назад поверталося близько 20-30 осіб”, — уточнив Бичковський.

Раніше іноземцям закрили в’їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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