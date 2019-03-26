В Украину на выборы отправилась группа польских наблюдателей

"Сегодня польские временные наблюдатели выезжают в Украине, чтобы в рамках миссии ОБСЕ наблюдать за ходом президентских выборов, запланированными на 31 марта 2019р", - говорится в сообщении.

Напомним, изначально в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за ходом украинских выборов должно было быть 684 человека.

Но после отказа ЦИК в регистрации 24 наблюдателей от ОБСЕ по РФ, в организации заявили, что направят в Украину 660 сотрудников в качестве временных наблюдателей.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 марта зарегистрировала 1955 международных наблюдателей.





Сегодня временные наблюдатели выезжают в, чтобы в рамках миссии # ОБСЕ наблюдать за ходом # президентськивиборы , запланированными на 31 марта 2019р. #polskapomoc #Ukraina pic.twitter.com/7DAy4fbt5L https://t.co/xlQ51ihP04