До України на вибори вирушила група польських спостерігачів

КИЇВ. 26 березня. УНН. До України вирушають тимчасові спостерігачі з Польщі, які в рамках місії ОБСЄ спостерігатимуть за перебігом виборів президента України, запланованих на 31 березня. Про це йдеться у повідомленні польського консульства в Україні у Twitter, передає УНН.