До України на вибори вирушила група польських спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До України вирушають тимчасові спостерігачі з Польщі, які в рамках місії ОБСЄ спостерігатимуть за перебігом виборів президента України, запланованих на 31 березня. Про це йдеться у повідомленні польського консульства в Україні у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні польські тимчасові спостерігачі виїжджають до Україні, аби в рамках місії ОБСЄ спостерігати за перебігом президентських виборів, запланованими на 31 березня 2019р”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, початково в складі місії ОБСЄ зі спостереження за перебігом українських виборів мало буди 684 особи.
Але після відмови ЦВК у реєстрації 24 наглядачів від ОБСЄ з РФ, в організації заявили, що направлять в Україну 660 співробітників у якості тимчасових спостерігачів.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія станом на 22 березня зареєструвала 1 955 міжнародних спостерігачів.
Сьогодні тимчасові спостерігачі виїжджають до, аби в рамках місії #ОБСЄ спостерігати за перебігом #президентськівибори, запланованими на 31 березня 2019р. #polskapomoc #Ukraina pic.twitter.com/7DAy4fbt5L https://t.co/xlQ51ihP04— PLinWinnica (@PLinWinnica) 26 марта 2019 г.