В суд направлено обвинительное заключение по банде псевдополицейских

Установлено, что участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов., действовавших на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в том числе и нападение на ювелирного предпринимателя.

"В конце 2017 полицейские задержали нападавших при попытке совершить разбой. Было установлено, что в состав банды вошли 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донецкой области. Среди других участников - трое ранее судимых жителей Донбасса. Также в составе банды действовал 56-летний житель Донецкой области - бывший работник ОВД, который был уволен по собственному желанию. Большинство из них - выходцы из временно оккупированной территории Украины", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что в каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием. Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших. Установлено, что сумма причиненного материального ущерба составляет более 11 млн гривен. Пока еще один, десятый установленный участник банды, находится в розыске.

Подозреваемым грозит уголовная ответственность по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал УНН, в Запорожской области задержали группу лиц, которые в ноябре этого года в Житомирской области совершили вооруженное нападение на автомобиль, в котором двое предпринимателей перевозили ювелирные изделия на сумму 15 млн гривен.