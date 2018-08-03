До суду направлено обвинувальний акт щодо банди псевдополіцейських

ukru
Ексклюзив
17:08 • 461 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 28840 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 51488 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 66734 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 64327 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 105053 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 149679 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187557 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 274567 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166827 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59167 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 113821 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 97553 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 82146 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 73947 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 66710 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 142955 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 274563 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 207247 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 235683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11704 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27961 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30082 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33323 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59179 перегляди
Актуальне
До суду направлено обвинувальний акт щодо банди псевдополіцейських

До суду направлено обвинувальний акт щодо банди псевдополіцейських

Київ • УНН

 • 10651 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно 9 членів озброєної банди “фейкових” поліцейських. Встановлена сума матеріальних збитків — понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

Встановлено, що учасники банди вчиняли розбійні напади на підприємства та людей впродовж 2015-2017 років, які діяли на території Миколаївської, Запорізької та Житомирської областях. Поліцейські встановили причетність учасників банди до шести таких епізодів, зокрема, й напад на ювелірного підприємця.

“Наприкінці 2017 року поліцейські затримали нападників під час спроби скоїти розбій. Було встановлено, що до складу банди увійшло 10 чоловіків віком від 30 до 56 років. Організатором став 32-річний раніше не судимий житель Донецької області. Серед інших учасників — троє раніше судимих мешканців Донеччини. Також у складі банди діяв 56-річний мешканець Донецької області — колишній працівник ОВС, який був звільнений за власним бажанням. Більшість з них — вихідці з тимчасово окупованої території України”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що у кожному нападі зловмисники застосовували фізичне насильство до потерпілих та погрожували вогнепальною зброєю. Окрім того, розбої супроводжувалися незаконним позбавленням волі потерпілих. Наразі встановлено, що сума завданих матеріальних збитків становить понад 11 мільйонів гривень. Наразі ще один, десятий встановлений учасник банди, знаходиться у розшуку.

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність відповідно до семи статей Кримінального кодексу України. Головне слідче управління Національної поліції України закінчило досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляв УНН, в Запорізькій області затримали групу осіб, які в листопаді цього року на Житомирщині скоїли збройний напад на авто, в якому двоє підприємців перевозили ювелірні вироби на суму 15 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69