До суду направлено обвинувальний акт щодо банди псевдополіцейських

Встановлено, що учасники банди вчиняли розбійні напади на підприємства та людей впродовж 2015-2017 років, які діяли на території Миколаївської, Запорізької та Житомирської областях. Поліцейські встановили причетність учасників банди до шести таких епізодів, зокрема, й напад на ювелірного підприємця.

“Наприкінці 2017 року поліцейські затримали нападників під час спроби скоїти розбій. Було встановлено, що до складу банди увійшло 10 чоловіків віком від 30 до 56 років. Організатором став 32-річний раніше не судимий житель Донецької області. Серед інших учасників — троє раніше судимих мешканців Донеччини. Також у складі банди діяв 56-річний мешканець Донецької області — колишній працівник ОВС, який був звільнений за власним бажанням. Більшість з них — вихідці з тимчасово окупованої території України”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що у кожному нападі зловмисники застосовували фізичне насильство до потерпілих та погрожували вогнепальною зброєю. Окрім того, розбої супроводжувалися незаконним позбавленням волі потерпілих. Наразі встановлено, що сума завданих матеріальних збитків становить понад 11 мільйонів гривень. Наразі ще один, десятий встановлений учасник банди, знаходиться у розшуку.

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність відповідно до семи статей Кримінального кодексу України. Головне слідче управління Національної поліції України закінчило досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляв УНН, в Запорізькій області затримали групу осіб, які в листопаді цього року на Житомирщині скоїли збройний напад на авто, в якому двоє підприємців перевозили ювелірні вироби на суму 15 млн гривень.