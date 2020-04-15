В суд поступило ходатайство об аресте генерал-майора Шайтанова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сообщаем, что 15 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича", - говорится в сообщении.
Также в пресс-служба отметили, что рассмотрение ходатайства запланировано на 15 апреля 2020 года в 15:30 под председательством следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Трубникова.
Напомним, СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, которого подозревают в подготовке терактов и работе на ФСБ.