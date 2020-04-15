До суду надійшло клопотання про арешт генерал-майора Шайтанова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. До Шевченківському районного суду Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді, підготовці терактів та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Повідомляємо, що 15 квітня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання Головного слідчого управління Служби безпеки України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Шайтанова Валерія Альбертовича", - йдеться в повідомленні.
Також в пресслужбі зазначили, що розгляд клопотання запланований на 15 квітня 2020 року о 15:30 під головуванням слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Трубнікова.
Нагадаємо, СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, якого підозрюють у підготовці терактів і роботі на ФСБ.