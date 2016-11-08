В семь национальных сборных получили вызовы футболисты "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФК "Динамо" объявил список игроков клуба, которые были вызваны на предстоящие поединки отборочного раунда ЧМ-2018, передает УНН.
Сразу в семь национальных сборных получили вызовы следующие футболисты, которые принадлежат киевскому "Динамо":
Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин (все Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антунеш (Португалия), Никита Корзун (Беларусь), Дерлис Гонсалес (Парагвай).
Кроме того, некоторые арендованные другими клубами футболисты "Динамо" также получили вызовы Артем Кравец (Украина), Беланда (Марокко), Теодорчик (Польша) и Дьемерси Мбокани (ДР Конго).
Напомним, что во внутреннем чемпионате Украины "бело-синие" находятся на 2-й позиции и отстают от лидера донецкого "Шахтер" на 8 очков.
Как сообщал УНН, А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии.