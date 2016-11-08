До сімох національних збірних одержали виклики футболісти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. ФК "Динамо" оголосив список гравців клубу, які були викликані на майбутні поєдинки відбіркового раунду ЧС-2018, передає УНН.
Відразу до сімох національних збірних одержали виклики наступні футболісти, які належать київському "Динамо":
Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Артем Бесєдін (усі Україна), Домагой Віда (Хорватія), Віторіно Антунеш (Португалія), Микита Корзун (Білорусь), Дерліс Гонсалес (Парагвай).
Окрім того, деякі орендовані іншими клубами футболісти "Динамо" також отримали виклики: Артем Кравець (Україна), Юнес Беланда (Марокко), Лукаш Теодорчик (Польща) і Д'ємерсі Мбокані (ДР Конго).
Нагадаємо, що у внутрішньому чемпіонаті України "біло-сині" перебувають на 2-й позиції і відстають від лідера донецького "Шахтар" на 8 очок.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко оголосив склад збірної України у матчах проти Фінляндії та Сербії.