в россию поставили около 15 тыс. партий западных электронных компонентов для оружия с начала вторжения - военный эксперт

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«Момент снабжения западных технологий для российского ВПК можно проиллюстрировать на примере ракет Х-101. Это российская стратегическая крылатая ракета класса “воздух-земля”, принятая на вооружение в 2013 году. Всего они были выпущены до 200 ракет, а стоимость составляет 13 млн долларов. Считалось, что все комплектующие этой ракеты исключительно российские и выполнены исключительно на новой российской технологической основе. Но последние исследования, проведенные нашими западными партнерами при разборке 27 единиц этого оружия, обнаружили, что ракеты содержат 31 иностранный компонент. Изготовлены комплектующие в том числе и американской компанией Intel. То есть, несмотря на введенные экономические санкции с 2014 года и тот факт, что соответствующие поставки находились под экспортным контролем, наличие подобной информации свидетельствует о том, что россии удавалось до определенного момента избегать экономических санкций и окольными путями привлекать западные технологии в разработке высокоточного оружия», – рассказал Снегирев.

Эксперт добавил, что согласно докладу Королевского Объединенного института оборонных исследований, в российском оружии, которое найдено на территории Украины, было обнаружено более 450 компонентов импортного производства. Это компании из США, Европы и Азии.

«Кроме крылатых ракет, то есть тех, которыми россия терроризирует мирное население Украины, западные технологии были использованы и для разработки многофункционального беспилотного комплекса “Орлан-10”, который сейчас является основной целью ВСУ. Дело в том, что “потолок” (максимальная высота полета), с которого работает “Орлан-10” – 5 тысяч метров, поэтому он недостижим для средств украинского ПВО. А с использованием беспилотника ведется контрбатарейная борьба. И если будут поставляться средства, позволяющие бороться с “Орланами”, это качественно изменит характер противостояния. Но уже 6 месяцев это самая большая наша головная боль. Если говорить о "Торнадо-С“, их ракеты тоже содержат критически важные элементы навигации, которые изготовлены американскими компаниями. Вообще, согласно российским таможенным данным, с начала вторжения в россию было поставлено примерно 15 тысяч партий западных электронных компонентов для оружия», – отметил эксперт.

Детали

По его словам, после скандала с некоторыми западными компаниями, которые продолжали поставку составляющих для ВПК россии, хотя объявляли о прекращении работы на территории рф, можно смело заявлять о политике двойных стандартов. По разным оценкам, с 2014 года российский ВПК привлек западных технологий на сумму до 450 млн долларов. Это довольно значительное вливание в российскую военную отрасль, которое теперь позволяет российской федерации угрожать собственно самим разработчикам этих комплектующих.

«То, что происходит сейчас. россия планирует организовать производство составных частей для российской военной техники, чтобы избежать подсанкционного давления. Это планируют сделать на территории стран ОДКБ, то есть военно-политического альянса, созданного в свое время россией в противовес НАТО. Также речь идет и о поставках комплектующих через третьи страны. Есть информация о том, что российский механический Ульяновский завод пытается привлечь Казахстан, чтобы получать немецкие комплектующие для производства систем ПВО. Это, в первую очередь, С-400, широко рекламируемая российской оборонкой. Кроме того, не случайно россия во время последней встречи с президентом Турции поднимала вопрос о возможности производства БПЛА на территории рф. Возможно, таким образом они хотят получить доступ к оборонным технологиям для улучшения своих ударных беспилотников», – рассказал эксперт.