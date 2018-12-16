В Россию пытались контрабандой переправить более 300 кг мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Контрабандисты пытались незаконно переместить через границу в Россию 340 кг мяса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В ходе реализации информации, предоставленной офицерами оперативных подразделений Госпогранслужбы, пограничники отдела "Белолуцк" Луганского отряда вблизи границы с РФ обнаружили "УАЗ" и двух человек. Увидев приближение правоохранителей, правонарушители скрылись", – говорится в сообщении.
В заброшенном автомобиле пограничники обнаружили более 300 килограммов свежего мяса.
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"Во время проведения дальнейших оперативных мероприятий по поиску правонарушителей были задержан наш соотечественник, который на автомобиле "Нива" способствовал контрабандистам в противоправной деятельности. Продолжая поиски правонарушителей, пограничники обнаружили следы беглецов, а затем и самих лиц, которые намеревались незаконно переместить 340 килограммов мяса в РФ", – отметили в ГПСУ.
На граждан составили соответствующие протоколы о нарушении действующего законодательства. Общая стоимость товара и автомобиля – 128 тысяч гривен. Их передали сотрудникам фискальной службы.
Напомним, в Украине пытались вывезти из Украины 100 пачек сигарет стоимостью более 3 тысячи гривен в коробках с вермишелью "Мивина".