До РФ намагалися контрабандою переправити понад 300 кг м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Контрабандисти намагалися незаконно перемістити через кордон до Росії 340 кг м’яса. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"В ході реалізації інформації, наданої офіцерами оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонники відділу "Білолуцьк" Луганського загону поблизу кордону з РФ виявили "УАЗ" та двох осіб. Побачивши наближення правоохоронців, правопорушники втекли", – йдеться в повідомленні.
У покинутому автомобілі прикордонники знайшли понад 300 кілограмів свіжого м’яса.
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"Під час проведення подальших оперативних заходів з пошуку правопорушників було затримано нашого співвітчизника, який на автомобілі "Нива" сприяв контрабандистам у протиправній діяльності. Продовжуючи пошуки правопорушників, прикордонники виявили сліди втікачів, а згодом і самих осіб, які мали намір незаконно перемістити 340 кілограмів м’яса до РФ", – зазначили у ДПСУ.
На громадян склали відповідні протоколи про порушення чинного законодавства. Загальна вартість товару та автомобіля – 128 тисяч гривень. Їх передали співробітникам фіскальної служби.
Нагадаємо, до України намагалися вивезти з України 100 пачок цигарок вартістю понад 3 тисячі гривень у коробках з вермішеллю "Мівіна".